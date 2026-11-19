1977ರ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಅಂದು ಸೀಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ನಾಯಕರ ರೋಚಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದೇನಾದರೂ ಏನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿತು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು 1978ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪಚುನಾವಣೆ!
1977ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು. ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಡಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. 1978ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 77,333 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು 1999ರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕದನ!
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಸವಾಲು: 1990ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರಣರಂಗ: 1999ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೂ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮತದಾರರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದರು (ಸುಮಾರು 56,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು). ಅತ್ತೆಯಂತೆಯೇ ಸೊಸೆಗೂ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ!
ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆ ಚೈತನ್ಯ: 2014 ಮತ್ತು 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೆಹಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡೆಸಿದ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ' ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜನಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2023ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 135 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 1978ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ದೆಹಲಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವರು, ವಿರುದ್ಧ ಸೋತವರ ಕಥೆ!
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ (MLC) ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮುಂದೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದರು ಮತ್ತು 2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಸಂಸದರಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು 1983 ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಹೀಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಇವರ ಜರ್ನಿ. ಇನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, 1980ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದರು. ಇಂದಿರಾ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅವರು, 1989ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.