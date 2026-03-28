ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೀರಿದ್ದು, ಇದು 'ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ' ಸಮಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 'ದೈನಂದಿನ ಸಂಗಾತಿ'ಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.28): ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ 'ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣ' (One-Hour Commute). ಹೌದು, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 67 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಚಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜನರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ವಿಂಡೋ: ರೇಡಿಯೋಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ) 'ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ' ಸಮಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುಗನ ಜೊತೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಈಗ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು 'ದೈನಂದಿನ ಸಂಗಾತಿ'. ನೈಜ ಸಮಯದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 'ಡ್ರೈವ್-ಟೈಮ್' (ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ) ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಸುಸಂಘಟಿತ ಅವಕಾಶ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು (Captive Audience) ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಗಳು ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ರೇಡಿಯೋದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಕುಗ್ಗುವ ಬದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
'ಡೆಡ್ ಟೈಮ್' ಅಲ್ಲ, ಇದು 'ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್'!
ಉದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯ' (Dead Time) ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು 'ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್' (Prime Time on Wheels). ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಈಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.