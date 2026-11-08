ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಇಂದಿರಾನಗರ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತವನ್ನೇ ತೊರೆದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿರುವ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ದೇಶವನ್ನೇ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಇಂದಿರಾನಗರ ನಿವಾಸಿ! ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಿವಾಸಿ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಧೂಳು, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಭಾರತವನ್ನೇ ತೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಅಳಲು. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಧೂಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ ನಿವಾಸಿ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆಯೇ?
ಒಮ್ಮೆ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನಗರವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಜನರ ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಈ ಹಿಂದೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಗರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ನೆಲೆಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಪೋಸ್ಟ್
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ ನಿವಾಸಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನಮಟ್ಟ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.