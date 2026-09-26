9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುತ್ತಾ Swiggy ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌಶಿಕ್ ಖಾರ್ವಿ, ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಫುಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಪಿಕಪ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ Fish Food Truck ಹಾಗೂ ‘The Konkan Kitchen’ವರೆಗೆ ಅವರ ಪಯಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್!
ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೌಶಿಕ್ ಖಾರ್ವಿ ಅವರ ಜೀವನ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು Swiggy ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಚಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್’ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕೌಶಿಕ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಮಾತಿನ ಭಯ
ಕೌಶಿಕ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪರಿಚಯದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ಪಿಕಪ್ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಸ್ವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ವರೆಗೆ..!
Swiggyಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಗರದ ಹಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಪಿಕಪ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅನುಭವ ಮುಂದೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿತು.
ಇಂದು ಕೌಶಿಕ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಫುಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ Mangalorean seafood cuisineಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮ್ಮದೇ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ Instagram ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ Fish Food Truck ಮತ್ತು ‘The Konkan Kitchen’ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಂದು ಆಹಾರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕೌಶಿಕ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಗ ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾವು ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಸೀಫುಡ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Swiggy ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಕಲಿತ ಅನುಭವ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಯಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
‘ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ’
ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಡಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಇಂದು ತನ್ನದೇ ಸೀಫುಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ನಡೆದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದತ್ತ ಸಾಗಿದ ಕಥೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.