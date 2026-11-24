ಮುಂಬೈ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಗುಜರಾತ್ ಎಂದರೆ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಾರು?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 2026ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 6 ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನೆಲೆಯೂ ಹೌದು. 2026ರ ನವೆಂಬರ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರ 6 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ (₹1,42,506 ಕೋಟಿ)
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ (Wipro) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ₹1,42,506 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ವಿಪ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್' ಗ್ರಾಹಕ ಆರೈಕೆ, ಬೆಳಕು, ನಿಖರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್' ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು 'ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2. ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ (₹43,640 ಕೋಟಿ)
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಜೆರೋಧಾ' ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಸಹೋದರರು 2026ರಲ್ಲಿ ₹43,640 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರೋಧಾದಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ 'ರೇನ್ಮ್ಯಾಟರ್' (Rainmatter), 'ಟ್ರೂ ಬೀಕನ್' (True Beacon) ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
3. ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ (₹39,003 ಕೋಟಿ)
ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ₹39,003 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 4.02% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ರೋಹನ್ ಮೂರ್ತಿ 1.62%–1.63%, ಪುತ್ರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ 1.04%, ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ 0.92%, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ 0.40% ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗ ಏಕಾಗ್ರಹ ರೋಹನ್ ಮೂರ್ತಿ 0.04%. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೊರತಾಗಿ, ತಮ್ಮದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕ್ಯಾಟಮರನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
4. ಡಾ. ರಂಜನ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ (₹38,080 ಕೋಟಿ)
ಮಣಿಪಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ರಂಜನ್ ಪೈ ಅವರು ₹38,080 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1953ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ಇವರು, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಇವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
5. ಜಿ.ಎಂ. ರಾವ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ (₹37,136 ಕೋಟಿ)
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿ.ಎಂ. ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ₹37,136 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಂಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
6. ರಾಜಾ ಬಾಗ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ (₹29,100 ಕೋಟಿ)
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರಾದ ರಾಜಾ ಬಾಗ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ₹29,100 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಮನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇವರು, 2001ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 'ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್' ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋ, ಬೋಯಿಂಗ್, ಡೆಲ್, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ, ಎಂಫಸಿಸ್, ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಒರಾಕಲ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಾಗ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಬಾಗ್ಮನೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.