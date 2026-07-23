ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಿಬಿಎ ನೌಕರರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮಂಗಳವಾರ ತೆರಳಿದ್ದ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದ (Shivaji Nagar) ಉಳಿದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಸೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಚರ್ಚ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎರಡು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಡುಕೋಟೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅತೀಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಂತರ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಕೆ
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕುರಿತು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅತೀಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 4 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಭೆ ಕರೆದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 15ದಿನದಿಂದಲೂ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿ
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ನೌಕರರು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಿಬಿಎ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆ ನಂತರ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನೀಡಬೇಕು, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಒಪಿ ನಿಯಮಗಳು
ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೋ ಬಸ್ತ್, ತೆರವು ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ ರೀತಿಯ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದ ಐವರು 5 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ
ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೂ 12 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಐವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಡುಕೋಟೆ (57), ಸಿದ್ದಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ರಘು (28), ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ಬಸವರಾಜು (28), ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಶಂಕರ್ (52), ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಭರತ್ (25), ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ (23), ಹೊಂಗಸಂದ್ರದ ರಾಜನ್ (19), ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಪರಶುರಾಮ್ (27), ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಿರಣ್ (34), ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಕೊಟ್ರೇಶ್ (26), ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮುಜಾಹಿದ್ ಅಹಮ್ಮದ್ (39) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (49) ಬಂಧಿತರು.