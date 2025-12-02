ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ 12 ರೂ. ಪಾವತಿಸಲು ಹೋಗಿ,14.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.12):ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 14.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟ್ರೋಜನ್ (RAT) ನಂತಹ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (OTP ಗಳು) ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ, ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ತನಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು 12 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊತ್ತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 'Bescom Bill Update.apk' ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾದರು, ಅದನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ನಂತರ ಆಕೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, OTP ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.