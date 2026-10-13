ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಸೆಂಚುರಿ ಇಮ್ಮೆನ್ಸಿಟಿ' ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸಮಗ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಳಗಿನ 'ದಿ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ' ಐಷಾರಾಮಿ ನಿಯೋ-ಲಕ್ಸ್ ಮನೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ₹550 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗುವ 'ಬಹು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ NH-44 ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಂಗ, ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಶೈಲಿ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಚುರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ , ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಮಗ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸೆಂಚುರಿ ಇಮ್ಮೆನ್ಸಿಟಿ ಯಲ್ಲಿ 'ದಿ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ' ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
'ಸೆಂಚುರಿ ಇಮ್ಮೆನ್ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ನಿವಾಸ, ವಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ತರುವಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಂಚುರಿ ಇಮ್ಮೆನ್ಸಿಟಿಯು ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಭಾಗವು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ 'ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ರೋಮಾಂಚಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ 'ನಿಯೋ ಲಕ್ಸ್' ಮನೆಗಳು
ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಡಿಪಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನ ಬಿಡಿಪಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಹಸಿರು ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು, ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ, 'ದಿ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ' ಐದು ಭವ್ಯ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ 334 ನಿಯೋ ಲಕ್ಸ್ ನಿವಾಸಗಳ ಸೀಮಿತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 75% ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹಸಿರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 0,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ಬೃಹತ್ ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮಾದರಿಯ 3BHK, 4BHK ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ನಿವಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
'ನಿಯೋ ಲಕ್ಸ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಗೌಪ್ಯತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಮೂರು ತತ್ತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರವಲ್ಲದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ, ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ₹550 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್
ಆಸ್ಟೋರಿಯಾವನ್ನು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ 'ಬ್ಲೂಮೂನ್' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು ₹550 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನಾವರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೆಂಚುರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಮಾರಾಟ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಎಂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಣೀಂದರ್ ಛಾಬ್ರಾ, ಆಸ್ಟೋರಿಯಾದ ಪ್ರಿ-ಲಾಂಚ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಕೇವಲ ತಕ್ಷಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ, ಯೋಜನೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.