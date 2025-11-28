ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL), ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮದ (DMRC) ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. DMRC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (IDMS) BMRCLಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.28): ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್), ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಐಡಿಎಂಎಸ್) ಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ) ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಐಡಿಎಂಎಸ್ ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 28 ಆಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
96 ಕಿ.ಮೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ 2011 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 353 ಕಿ.ಮೀ. ಹೊಂದಿರುವ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ 2002 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
"ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, DMRC ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ IDMS ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಪ್ರಿವೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೇಂಟೇನೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ BMRCL ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಟ್ರೋ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ
"ಮೆಟ್ರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಡಿಎಂಆರ್ಸಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಈ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಹನದ ನಂತರ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಡಿಎಂಆರ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಡೊಮೇನ್ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.