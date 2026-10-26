ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಈ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಗರದ ಹಲವು ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿವೆ.
ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ಲಾಜಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಉಲ್ಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಾಗಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿವೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಂಗಮ್, ಅಲಂಕಾರ್, ಸಾಗರ್ ಮೂವೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ’ ತಂಡದ ಶ್ಯಾಮ್ ಕೊಡವರ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ವಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿನಿಮಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿನಿಮಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಾಜಿ ಸಿನಿಮಾ: 1990ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಆಸನಗಳಿದ್ದವು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿನಿಮಾ: 1995ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು 1,100.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಿಯೇಟರ್: ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದು, 1975ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್: ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೂ ವಾಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಕೊಡವರ್ತಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳವೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. 1970ರಿಂದ 1990ರ ದಶಕದ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
4K ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
ಆರ್.ಟಿ. ನಗರದ ಮತ್ತಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಳಿದಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ 2019ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 4K ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಸಂಪಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಇತಿಹಾಸ
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಸಂಪಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ನಗರದ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 1976ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಆಸನಗಳಿದ್ದವು. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಥಿಯೇಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಕುಂದ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನು ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್, ನರ್ತಕಿ, ಸಪ್ನಾ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನಗರದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ.