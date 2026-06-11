Bengaluru yeshwanthpu 2005ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತ ಕಥೆ.
ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈಲು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯ. ರೈಲು ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಿತು.
ಕಾರಿನಿಂದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಳಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯುವತಿಯೂ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದರು. "ಯಾರು ನೀವು? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಕತ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ಇಟ್ಟನು. ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮೂವರು, ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಆಕೆ ಕಿರುಚಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾಕುವಿನ ಬೆದರಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನೆನಪು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬಂದು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ. ಯುವತಿಯ ದೇಹ ತುಂಡು-ತುಂಡಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಬದಲಾದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಈ ಘಟನೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತು.
ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಆಕೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, "ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಆ ಯುವತಿ ಯಾರು? ಆಕೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣವೇ ಮುಚ್ಚಿಹೋಯಿತು.
ಭಯಾನಕ ತಿರುವು, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.ಅದೇ ಬಿಳಿ ಕಾರು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನೋಡಿದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಅದರೊಳಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರು! ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದರು. "ಕಾಪಾಡಿ... ಕಾಪಾಡಿ..." ಎಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ರೈಲು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತು. ಕಾರು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ, ಒಳಗಿದ್ದವರ ದೇಹಗಳು ಚೂರು ಚೂರಾದವು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಉಳಿದಿದ್ದ.
ಹೊರಬಂದ ಸತ್ಯ, ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಆತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ. ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಆಕೆ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಯುವತಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆಕೆಯೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ರೈಲು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಕಪ್ನಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು.
ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋದರು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಆದರೆ ಕನಸುಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಾಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿತ್ತೇ? ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭ್ರಮೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ?
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕೃತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಅದು ನಿಜವೇ? ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೇ? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಕಥೆ ಹಾರರ್/ಮಿಸ್ಟರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.