ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 4.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಐಟಿ/ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವರ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂ. ಜಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Verification) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರುವುದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದವರು ಯಾರು?
ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸಿರುವ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳ (Data) ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಸಾವಿರಾರು ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 4.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ಮೃತಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು: ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1.95 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಐಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿದಾರರು: ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (Income Tax) ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1.96 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿ/ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಈಗ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು: ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗ್ (Aadhaar Seeding) ಮಾಡಿಸದ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (E-KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೃತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ!
ಇಲಾಖೆಯ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ 1.95 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಮೂಲಕ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ರೀತಿ ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಟಿಎಂ (ATM) ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ವಿತ್ ಡ್ರಾ (Withdrawal) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.31 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಿ 4.30 ಲಕ್ಷ ಅಪಾತ್ರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
120 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಡ್ರಾ ಆಗದೇ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದುವರೆಗೆ ಮೃತರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ (Refund) ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ದಿಟ್ಟ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕ್ರಮವು ಅರ್ಹ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.