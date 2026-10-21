ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಉಡಾಯಿಸಿದಂತೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.21): ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಉಡಾಯಿಸಿದಂತೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಕಲಿ (Fake) ವೀಡಿಯೊ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಅರಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲದ ಅಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟರ್ (Pipe fitter) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ jnx__king__h_g ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೀಡಿಯೊದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗದ ನೈಜ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಎಐ' ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡವು ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿಯಮಿತ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲು' (Digital Surveillance) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಎನ್ಎಸ್ (BNS) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ - ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಅರೆಸ್ಟ್
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, 'ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ' (BNS), 2023 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 353(1)(b) ಹಾಗೂ 353(2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (FIR) ದಾಖಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸದರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (IP) ಲಾಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಲಿಯ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಆತನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಪಿ ಅಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಎಐ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆತನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇನಿತ್ತು? ಈ ವೀಡಿಯೊ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೆರವಾಗಿದ್ದರೇ? ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ಶಂಕೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.