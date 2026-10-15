ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬೃಹತ್ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಿನಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬೃಹತ್ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬದ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ನ ಗಾಜಿನಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ’ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ, ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂವುಗಳು ತಾಜಾತನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಅರಳಿದ ವಿಧಾನಸೌಧ
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬೃಹತ್ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರತಿಕೃತಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 57 ಅಡಿ ಅಗಲ, 20 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 37 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳು, 4 ಸಾವಿರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ 25 ಸಾವಿರ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡಿ, ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋ ಫಾಗರ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ಹೂವುಗಳ ತಾಜಾತನಕ್ಕೆ ಸವಾಲು
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಫಾಗರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೂವಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಹಲವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪುಷ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ. ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜರ್ಷಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಂಪಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಹೂವುಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮೈಸೂರಿನ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಥೀಮ್, ಬೃಹತ್ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಆದರೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.