ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 'ಪಣತೂರು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್' ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಬೃಹತ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಗಂಡಾಂತರ ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.14): ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಜೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 150 ಎಕರೆ ಬೃಹತ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ (Deemed Forest) ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ನೂತನ 'ಪಣತೂರು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್' (Panathur Tree Park) ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ 50 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಹಸಿರು ವಲಯವನ್ನು ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಒಂದೆಡೆ ಹಸಿರು ವಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ, ಇಡೀ 150 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.
ಗೋಮಾಳದಿಂದ ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯವಾದ ಹಸಿರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಮೂಲತಃ ಉಚಿತ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದ ಈ 150 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1985 ರಿಂದ 1987 ರ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂಮಿರಹಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ (RLEGP) ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅರಣ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ' (Deemed Forest) ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NGOs) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ಅರಣ್ಯದ 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ 'ಪಣತೂರು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್' ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆ!
ಆದರೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು (Revenue Department) ಈ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ, ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು (Tree Felling) ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (High Court) ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ (Contempt petition) ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲಗಳು, "ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ (Diversion) ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (MoEFCC) ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ (Compensatory Afforestation) ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಜಿಬಿಎ!
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳ ನಡುವೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ (GBA) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ನೂತನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ (New Alignment) ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೂತನ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೂ ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.