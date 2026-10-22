ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು DULT ಮೂಲಕ ನೂತನ 'ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ' (CMP) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಗರದ 1.28 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ದಾರಿ ತೋರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಮನ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DULT) ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೂತನ 'ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೂತನ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಗರದ ವಿಶಾಲವಾದ 'ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್' ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ನೂತನ ಸಿಎಂಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ:
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2020 ರಲ್ಲಿ DULT ನಗರದ ಮೊದಲ ಸಿಎಂಪಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಮೆಟ್ರೋಲೈಟ್, 50 ಕಿ.ಮೀ. ಟೆಂಡರ್ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ. 40 ರಿಂದ ಶೇ. 70 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ ನಗರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊರವಲಯಗಳು, ಉಪಗ್ರಹ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಎಂಪಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
₹4.16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ DULT ನಿಂದ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ:
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು 'ಸಿಎಂಪಿ' ವರದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹4.16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ DULT ನೂತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಎಂಎಲ್ಟಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸದ ಕಾರಣ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರು DULT ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಸಿಎಂಪಿಯು ಬೃಹತ್ ಸರಕು ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು, ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಗರದ ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಕುದುರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ, ತಜ್ಞರ ಕಳವಳ
ಸರಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಅರಿಕತುತರಂ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸಿಎಂಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂಪಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುದುರೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಯೋಜಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಕಿರಿದಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಧಮನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ನಗರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೇ. 15 ರಸ್ತೆ-ನಗರ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದೆ. ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1.4 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಒಟ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1.28 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ವಾಹನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಿಎಂಪಿ ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಗರದ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿದೆ.