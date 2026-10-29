ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ಹದಗೆಟ್ಟ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು, ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೀದಿದೀಪಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ಹದಗೆಟ್ಟ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು, ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೀದಿದೀಪಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (GBA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ಒಂದು ವಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ’ (One Ward, One Drive) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಐದು ನಗರ ನಿಗಮಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 7ರೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ
ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 7ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ಹಾಳಾದ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, ಬೀದಿದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:
- ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಕರ್ಬ್ಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಳಾದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
- ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
- ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
- ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಕಸ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಒಣಗಿದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.
- ನೀರು ಸೋರಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ
ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಇಎಸ್ಕಾಂನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಎಂಯು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾಳಾದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ದ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್
ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಐದು ನಗರ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಗಳು
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಐದು ನಗರ ನಿಗಮಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ
‘ಒಂದು ವಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ’ ಕೇವಲ ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.