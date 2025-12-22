ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ 2019ರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯು, ಜನವರಿ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.22): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಹಾರವನ್ ಕೊನೆಗೂನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವಿನ ಜನನಿಬಿಡ ಸಂಪರ್ಕವಾದ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯು ಜನವರಿ 2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ (ಎತ್ತರದ) ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಇಂಟರ್-ಚೇಂಜ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಜೂನ್ 2019 ರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಜಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದವು.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಲ್. ಯಶವಂತ್ ಚವಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಿಮ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹3 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 2 ರಿಂದ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದ ನಂತರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಡಿಕೆನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭೂಗತ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಉಳಿದ 21 ಕಿಮೀ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.