ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥರ್ವ ಕೀರ್ತಿ ಸಾಗರ್, ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,676 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥರ್ವ ಕೀರ್ತಿ ಸಾಗರ್, ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,676 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಅಥರ್ವ ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷ, 49 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು 76 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,676 ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಓದುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ ದಾಖಲೆ
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥರ್ವ ಓದಿದ್ದು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ The Magic of the Lost Temple ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಥೆಪುಸ್ತಕದ ‘A Send-off Party’ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು. ಈ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ 1,676 ಪದಗಳನ್ನು ಆತ ಓದಿದ್ದಾನೆ.
2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಅಥರ್ವನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆಗ ಆತನ ವಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳು. ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
27 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,676 ಪದಗಳ ಓದು!
ಅಥರ್ವ ಓದಿದ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಯವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಆತ 26 ನಿಮಿಷ, 49 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು 76 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಯವನ್ನು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
‘ಮಕ್ಕಳೊಬ್ಬರು ಕಥೆಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿರುವುದು’ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯು ಕಥೆಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಓದಿದ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕ
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥರ್ವ ಕೀರ್ತಿ ಸಾಗರ್ 2021ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಥರ್ವನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಂಗ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.