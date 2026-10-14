ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೃಹತ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಚಲಿಸಿ, ಘರ್ಜಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ತಾಣವೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೃಹತ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಚಲಿಸಿ, ಘರ್ಜಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ರೋಚಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ತಾಣವೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ಲೋಕ!
ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಜೀವ ಗಾತ್ರದ ಅನಿಮ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಗೊಂಬೆಗಳಂತೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಘರ್ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಫಾರಿ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಅರಣ್ಯದಂತಹ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪಿನೋಸಾರಸ್ವರೆಗೆ!
ಪಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 'ಡೇಂಜರ್ ರಾಪ್ಟರ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಫಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಸವಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಬಿದಿರಿನ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್, ಆಶ್ರಯದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ರಾಕಿಯೊಸಾರಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸವಾರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನೋಸಾರಸ್ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯದ ವಾತಾವರಣವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.
ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ?
ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಅನುಭವವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ವಿಕಾಸ, ಅವುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಳೆಯಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ತಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ, ಬಿರ್ಮಂಗಲ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಾಣವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 35ರಿಂದ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಬಿಡದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:30ರವರೆಗೆ
ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹1,200 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಡೈನೋಸಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವಗಳು.
ಆದರೆ ₹1,200ರ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆಯೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರವಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಈ ತಾಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.