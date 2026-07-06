Bengaluru engineer quit tech job at 40 studied mbbs 18 ವರ್ಷಗಳ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಮಹಿಳೆ, 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ MBBS ಓದಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ, 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಕ್ ಕರಿಯರ್ಗೆ ವಿದಾಯ
ಜಾನ್ಹವಿ ಅಜಿತ್ ರಾವ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಸ್ಥಿರ ಜೀವನ, ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿ—ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು
2003ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯೂಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಆಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
2013ರಲ್ಲಿ, 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿ MBBS ವ್ಯಾಸಂಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ
MBBS ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಾನ್ಹವಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಯಾನ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವರು "ಕನಸುಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ
ಹೊಸ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾನ್ಹವಿ ಅಜಿತ್ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.