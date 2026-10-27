ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೇವಲ ₹22,000 ವೇತನಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡದೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಬದುಕನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.27): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಹೌದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ, ಎಷ್ಟೋ ಪದವೀಧರ ಯುವಕರು ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಬಿಡಿಗಾಸಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಮನಕಲಕುವ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರನಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದು ₹22,000 ಸಂಬಳದ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ವಿನೋದ್’ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಬಿ.ಕಾಂ (B.Com) ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹18,000 ಇದ್ದ ಸಂಬಳ ಈಗ ₹24,000 ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ (PF) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡಿತಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ₹22,000 ಮಾತ್ರ' ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹22 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ದುಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ₹22,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 'ಲೋಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್' ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ದುಡಿದ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಊಟ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ದುಡಿಯುವ ಯುವಕರು, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಉಳಿಯುವುದು ಬರಿಗೈ ಮಾತ್ರ! ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ನೀಡಬೇಕು!
ಒಂದುವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ (Direct Recruitment) ಮೂಲಕ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ₹40,000 ದಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ (Contract Basis) ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೌರವಧನ, ಭತ್ಯೆ ಪಡೆಯುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
BMTC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ:
ನೀವೂ ಕೂಡ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇವಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
ವೇತನ: ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರಿಷ್ಠ ₹24,000 ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ₹22,000 ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು: ಭಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (HTV License) ಕಡ್ಡಾಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸುವ ಸವಾಲು ಚಾಲಕರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.