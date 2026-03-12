ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ (BAMUL) ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 14.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.12): ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ (BAMUL) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ, ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ 14.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ (BAMUL) ಈ ವರ್ಷ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಹಿವಾಟು
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2,900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಹಿವಾಟು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರ ವೇಳೆಗೆ 3,400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. "ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸರಾಸರಿಯೂ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ 16.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
880 ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 1,800 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೊಸ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಗಿಫ್ಟ್
1965 ರಲ್ಲಿ BAMUL ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಕ್ಕೂಟವು "ಯುಗಾದಿ ಉಡುಗೊರೆ"ಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 1,27,644 ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 59.39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ನಡುವೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಹಾಲಿಗೆ 1 ರೂ.ನಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಒಬ್ಬ ರೈತ 200 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಏಕೀಕರಣ
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, BAMUL ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಆಲ್-ಡ್ರೈವನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ NDDB ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಏಕೀಕರಣವು ರೈತರು ಹಾಲು ಸುರಿದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ತೂಕ, ಗುಣಮಟ್ಟ (ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ) ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾದ ನಿಖರವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ SMS ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಈಗ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
"ನಮ್ಮ ಗುರಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 6.5 ರಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.