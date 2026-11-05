ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಅಲಯನ್ಸ್ ಒನ್ 2026' ಯುವಜನೋತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 5,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುವಜನತೆಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತರ್ಕಾಲೇಜು ಯುವಜನೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಅಲಯನ್ಸ್ ಒನ್ 2026’ (Alliance One 2026) ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮಹೋತ್ಸವವು “ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (Solving for Bengaluru)' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
ದೇಶದ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 5,700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾಗಮ:
ಈ ಬಾರಿಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 18 ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು 323 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 5,790ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 3,443 ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 636 ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ 1,711 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1,061 ತಂಡಗಳು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ 68 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ 9 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಕಾಲೇಜುಗಳು:
ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಜನರಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವು.
ಚತುರ್ಅಂಗ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವಿಭಾಗ: ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್)
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ (Cultural): ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (BYC ಕ್ಯಾಂಪಸ್)
ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ (Sports): ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (Presidency University)
ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲಾ ಕಾಫಿ ಸಂಗೀತದ ಮೋಡಿ:
ಉತ್ಸವದ ಸಂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ (Ricky Kej) ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಇಂಡೀ-ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ‘ಮಸಾಲಾ ಕಾಫಿ’ (Masala Coffee) ಅವರ ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ಈ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲೆದೂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.
ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸಮಾಗಮ:
ಕೇವಲ ಕಲೆ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಂದೇ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಅಲಯನ್ಸ್ ನೋವಾ’ (Alliance Nova) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು 5 ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಡೆದವು. ‘ಅಲಯನ್ಸ್ ಜೆನೆಸಿಸ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, 728 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. QpiAI ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದವು. 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು 12 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ‘ಅಲಯನ್ಸ್ ಒನ್ 2026’ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯುವ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.