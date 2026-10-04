ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಐಟಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಟ್ರಾಫಿಕ್... ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 19 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಮೂರು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಐಟಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಟ್ರಾಫಿಕ್... ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 19 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಮೂರು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
19 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಗಂಟೆ!
ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ರೈಲು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈಲು ತಡವಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದರೂ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. "ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಕೇವಲ 19 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಸಿಲ್ಪಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ!
ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಲ್ಪಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ರೈಲು ಆಗಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ರೈಲು ಹಿಡಿಯಲು ಪರದಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಸಿಲ್ಪಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ!'
ಕೊನೆಗೂ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಲ್ಪಾ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ, 19 ಕಿ.ಮೀ, 3 ಗಂಟೆ, ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ರೈಲು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಬಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಕೈತಪ್ಪಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಕೊನೆಗೂ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಿಲ್ಪಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎದುರಿಸುವವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಲ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ ಮೂಡಿದೆ. ಮಳೆ, ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 19 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ ಈ ಘಟನೆ, ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಸಿಲ್ಪಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.