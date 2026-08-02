ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಬಂದ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ತಾಯಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯು ತಾಯಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದು ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಂದ ಬಾಣಂತಿಯೊಬ್ಬಳ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಂಬಲ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸಿನ ಮಮತೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೇಜು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ!
ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಂದ ತಾಯಿ
ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತಂಕ. ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗನ್ನು ಬಿಡಲೊಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹನಿಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಕಂದನ ಅಳು, ಪೊಲೀಸರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಲಾಲಿ
ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಹಸುಗೂಸು ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಗುವಿನ ಅಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇವಲ 'ಪೊಲೀಸರಾಗಿ' ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಳಗಿದ್ದ 'ತಾಯಿ' ಜಾಗೃತವಾದಳು.
ಲಾಠಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿ ಆ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಖಾಕಿ ಉಡುಪಿನ ಆ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮಮತೆಯ ಕಾರಂಜಿ ಚಿಮ್ಮಿತು. ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, "ಜೋ.. ಜೋ.. ಲಾಲಿ.. ನಾನಿನ್ನ ತಾಯಿ.." ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ಮಮತೆಯ ಸವಿಗೆ ಆ ಮಗು ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗಬಗಬನೆ ಆಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿತು.
ಸಮಾನತೆಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪಾಠ
ಅತ್ತ ತಾಯಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ, ದಾದಿಯಾಗಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ, ಅವಳ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಮತೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್' ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗೆದ್ದುಬಂದಿದೆ!