ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2026 ರಂದು ಇರುವ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನವೀನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಥವಾ ವಿತರಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ, ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕಲಿಯುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗಲೂ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಕೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ವರದಿಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದಾಸ್ತಾನು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 7 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಆಲಿವ್ ಹಸಿರು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಯು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಟನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.