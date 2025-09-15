Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Tuesday 16 September ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಾಳೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.ನಾಳೆ ಬುಧ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಬುಧದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವೇಶಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯವು ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಆದಾಯದ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹಠಾತ್ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಹನ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.