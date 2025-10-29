today october 29th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತರುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಿನವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ: ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಕೆಲವು ಸಮಯವನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ-ಕುಟುಂಬವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ: ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಮನೆ-ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವಿರುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು.
ಮೀನ: ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಂಧು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.