Today November 10th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಹಿತೈಷಿಯ ಸಹಾಯವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತುರದಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು.ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ದಿನವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳಿರಬಹುದು. ಆಯಾಸವು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಅತಿಯಾದ ಔದಾರ್ಯವು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಹೊರಗಿನವರು ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ.ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಇಂದು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.