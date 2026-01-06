Today January 6th 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ
ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ವೃಷಭ
ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ—ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಲಾಭ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಫಲ ಉತ್ತಮ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಸಿಂಹ
ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ/ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.
ಕನ್ಯಾ
ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು. ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗೋಪ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಧನು
ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಭಾಗ್ಯ ಬೆಂಬಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ/ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಕುಂಭ
ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಲಾಭ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತ.
ಮೀನು
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.