Today january 27 Evening ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶನಿಯ ಮೂರನೇ ಅಂಶದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಶನಿಯು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಚಂದ್ರನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಭಾವನೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 27 ರಂದು, ಸಂಜೆ 4:45 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಮೂರನೇ ಅಂಶವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಮೂರನೇ ದೃಷ್ಟಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವರಿ 30 ರ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯ. ಈ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡದಿರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.