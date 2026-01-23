Today January 23rd 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಸಂಯಮ ವಹಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದ ದಿನ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶದ ಸೂಚನೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಿತವಿರಲಿ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಯೋಜನೆಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನಕೊಡಿ.