Today January 1st 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ. ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಲ್ಲಿ ಜಯ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶುಭ. ಹಾಲು-ಹೈನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಅತಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಯ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕಾಲ
ವೃಷಭ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಾನುಕೂಲದಿಂದ ಮನೋಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ಬೆಂಕಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ವಸ್ತ್ರಾಭಯರಣ ವ್ಯಾಪಾರದ್ಲಿ ಲಾಭ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ. ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲವಿದೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲಾಭ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ.
ಮಿಥುನ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಫಲ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು. ಸಾಲ ಬಾಧೆಗಳು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ. ಗುರುತರ ಅಪಾದನೆಗಳು. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ. ಗೌರವ-ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನವಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ಕರ್ಕ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ. ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ. ಅಧಿಕಾರ-ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಗಾದೆಗಳು. ಕುಟುಂಬ ಘರ್ಷಣೆಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನವಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಹ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ-ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು. ಶತ್ರುಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರು-ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಗುರುಬಲದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕು. ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಅತಿಬಾಧೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಫಲವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಬಲ. ಧೈರ್ಯಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ತೊಂದರೆಗಳು. ಸಾಲ-ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿವಾಹಾದಿ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹಣ-ಮಾತಿನ ಬಲ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲಾಭ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ತುಲಾ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಭೂಲಾಭ. ವಾಹನ ಲಾಭಗಳು. ಗಲಾಟೆ-ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಸಾಧು-ಸಂತರ ಭೇಟಿ. ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದರ ಬಾಧೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು. ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ. ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ. ಕಠಿಣವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ. ಸುಖ ಹಾನಿ. ಬಂಧು-ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಕಲಹ. ಭೂವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಬಾಧೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಹಣನಷ್ಟ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.
ಧನು = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅನುಕೂಲ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಬಾಧೆ. ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ. ಅಚಾನಕ್ಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಫಲ. ಭೂ-ವಾಹನ ಖರೀದಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು-ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ. ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ.
ಮಕರ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ. ರಾಜ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ-ಸೇನೆ-ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಕೋರ್ಟ್ –ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು. ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟ. ಮಾತಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯೋತ್ಸಾಹಗಳು. ಗೆಲುವು.
ಕುಂಭ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಯ-ನಷ್ಟ ಸಂಭವ. ಕಾಲು-ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಾಧೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಗಳು. ಗುರುಬಲದಿಂದ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸೌಖ್ಯ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ. ಸಂಗೀತಿ-ವಾದ್ಯ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ.
ಮೀನ = ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಸ್ನೇಹಿತರು-ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವ್ಯಯ. ಕಾಲು-ಕಣ್ಣಿನ ಬಾಧೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಿವಾಹಾದಿ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲಾಭ. ನಾಗ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ