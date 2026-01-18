Today January 18th 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದರೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer)
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕರ ಕ್ಷಣಗಳು.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚಿಂತನೆ ದೂರವಿಡಿ.
ತುಲಾ (Libra)
ಇಂದು ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.
ಧನು (Sagittarius)
ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ದಿನ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಹೆಸರು-ಕೀರ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಮೀನಾ (Pisces)
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.