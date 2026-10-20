ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2026 ರ ಜಾತಕ: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಏನನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು! ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸುಂದರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಬಹುದು! ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಊಟವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶವು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಅರಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು! ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನೀತಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು! ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು! ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು, ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈ ಆತುರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ! ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಒಳನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು! ನಿಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶವು ಸ್ವತಃ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬದ್ಧರಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೇನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ! ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.