ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2026: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇತರರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಆತುರದಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಣ್ಣ ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಸಿಹಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಸಮಾಧಾನವು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿರುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾವನೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದದೆ ನಂಬಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೋ ಮಾತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.