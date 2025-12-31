Today December 31st horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer)
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ (Libra)
ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ ದಿನ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
ಧನು (Sagittarius)
ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮನಸ್ಸು ಹರ್ಷದಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
ಮಕರ (Capricorn)
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಚುರುಕಾದ ದಿನ.
ಮೀನ (Pisces)
ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ದಿನ.