Today December 17th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರಲಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಲಾಭ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಲಸತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕರ್ಕ (Cancer)
ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನ. ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ.
ತೂಲಾ (Libra)
ಹಣಕಾಸು ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಗುಪ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಇರಲಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮನಶಾಂತಿ.
ಧನು (Sagittarius)
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ತರಬೇತಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶುಭ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭ್ಯ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ.
ಮೀನ (Pisces)
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದಿನ. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.