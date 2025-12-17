Today December 17th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಲಭ್ಯ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಮಾನಸಿಕ ಚಂಚಲತೆ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ.
ಕರ್ಕ (Cancer)
ಇಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ದಾಖಲೆ/ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಲಾಭ.
ತೂಲಾ (Libra)
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಇರಲಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ.
ಧನು (Sagittarius)
ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಲಾಭದಾಯಕ. ಹಣ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಮೀನ (Pisces)
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ದಿನ. ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.