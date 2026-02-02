Today 2nd February 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2026 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ = ಸಮೃದ್ಧಿ ದಿನ. ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಖ್ಯ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ವೃಷಭ = ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ. ಸಹೋದರರ ಸಹಕಾರ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ. ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ಮಿಥುನ = ಸುಗ್ರಾಸ ಭೋಜನ. ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತೊಡಕು. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಭೂ ವರಾಹ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ
ಕರ್ಕ = ಆತ್ಮಬಲ-ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಕೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಹ= ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲ. ಲಾಭ-ವ್ಯಯ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಕುಟುಂಬ ಘರ್ಷಣೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕನ್ಯಾ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ತುಲಾ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಸಂತೋಷ ಕೂಟ. ದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ = ಔತಣ ಕೂಟ. ಲಾಭದ ದಿನ. ವಿದೇಶ ವಹಿವಾಟಿನ ಅನುಕೂಲ. ಹಣನಷ್ಟ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಧನು = ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ನಷ್ಟವಸ್ತು. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ. ಬಂಧು-ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ. ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಮಕರ = ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹಾಲು-ಹೈನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ತಾಪ. ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿ
ಕುಂಭ = ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ. ಸಾಲ ನಿವಾರಣೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ. ಅಪಮಾನದ ದಿನ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ಮೀನ = ಸ್ನೇಹಿತರು-ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಬಲ. ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ