Today December 5th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
1) ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2) ವೃಷಭ (Taurus)
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
3) ಮಿಥುನ (Gemini)
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದ ತಪ್ಪಿಸಿ.
4) ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer)
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದ ದಿನ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
5) ಸಿಂಹ (Leo)
ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
6) ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
7) ತುಲಾ (Libra)
ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪ್ರಯಾಣಯೋಗ ಇದೆ.
8) ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
9) ಧನುಸ್ಸು (Sagittarius)
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ.
10) ಮಕರ (Capricorn)
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
11) ಕುಂಭ (Aquarius)
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಹೊರಗೆ ಯಶಸ್ಸು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
12) ಮೀನು (Pisces)
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.