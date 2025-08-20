ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲು 16 ಶೃಂಗಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮರಣದ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆಕೆಯನ್ನು 16 ಶೃಂಗಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮವು ದೇಹದೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
16 ಶೃಂಗಾರಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ:
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಆಕೆಯನ್ನು 16 ಶೃಂಗಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಸೀತಾಮಾತೆಯ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಸುನೈನಾ ದೇವಿ, ವಧುವಿನ 16 ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲು ಆಕೆಯನ್ನು 16 ಶೃಂಗಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.