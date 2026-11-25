ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ, ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ, ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನಸ್ಸು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:02 ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:13 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಲಂಕ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.