ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ಭೂಮಿ-ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ.ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ಇಂದು ನೀವು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer) : ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ನಿಮಗೆ ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಬಲವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಆಗಲಿದೆ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ತಪ್ಪಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಇಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಮಧುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳೂ ನಿಂತು ಹೋಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಇರಲಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆತುರವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ.