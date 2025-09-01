ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಗಮನ ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೋಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವೃಷಭ: ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮದುವೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಹಿ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಇಂದು ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ. ಸದಸ್ಯರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವು ಮನೆ-ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬಾರದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಯುವಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲುನೋವು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ದಿನವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಮನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಗರ್ಭಕಂಠ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಕುಂಭ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮೀನ: ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.