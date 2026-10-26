ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಪ್ರತಿ 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೇಷ:
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವೃಷಭ:
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.