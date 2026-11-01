1 ನವೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗುವಿನ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಾವು ಊಹಿಸುವಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
ತುಲಾ:
ಇಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಆಧರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಕೆಲವು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನೀವು ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನಗತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಭೂಮಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು, ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ದಿನವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕ್ರಮೇಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಯೋಜಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.