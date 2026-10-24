ದೀಪಾವಳಿಯ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪೊರಕೆ, ಧನಿಯಾ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ತೊಲಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಆರಂಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರುವ ನವೆಂಬರ್​ 8ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆರಂಭದ ದಿನ ಅರ್ಥಾತ್​ ನವೆಂಬರ್​ 6ರಂದು ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಂತೇರಸ್​ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಬರುವ ದಿನವಾದ ಈ ಶುಭದಿನದಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು, ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನದಂದು ಏನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

1) ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪೊರಕೆ. ಹೌದು. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಪೊರಕೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಧಂತೇರಸ್​ ದಿನದಂದು ಇದನ್ನು ಖರೀಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

2) ಈ ದಿನದಂದು ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು) ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

3) ಈ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸದಾ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಖರೀದಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರವೇ ಬಿಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

4) ಭತ್ತದ ಅರಳು, ಭತಾಶೆ, ಬತ್ತಾಸು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರಳು-ಬತ್ತಾಸು ಖರೀದಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

5) ಈ ದಿನದಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಧಂತೇರಸ್​ ದಿನ ಯಾವುದೇ ವಾರ ಬಂದರೂ ಅದು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ತೊಲಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಈ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.