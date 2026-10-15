ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದಾರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲಕ, ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ತಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಯಾರೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ದಣಿವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೃಷ್ಟಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜನರು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಉಪ್ಪನ್ನು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶುಕ್ರವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿರಿ. ನಂತರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಮನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪರಿಹಾರ
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ತಮಸ ಮತ್ತು ರಾಜಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು, ನೀವು ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಪೂರದ ಸುವಾಸನೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರವು ಔಷಧೀಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಕರ್ಪೂರದ ತುಂಡನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಅದೃಶ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನವಜಾತ ಶಿಶು ಜನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನೇರವಾಗಿ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅವರು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ದಾರವು ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನೀರು
ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನೀವು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ದೇಹದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.